Пашинян заявил о 105 погибших со стороны Армении при обстрелах на границе с Азербайджаном

17:03
Фото: kremlin.ru
В результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе со стороны Армении погибли 105 человек. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, передает РИА Новости.
Ранее премьер Армении сообщал о 49 погибших в результате обстрелов на границе. Тогда он отметил, что это лишь предварительные данные о потерях.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В минобороны Армении тогда сообщали, что противник использует артиллерию и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Позже Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.
Директор четвертого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Денис Гончар поведал, что Россия предпринимает меры для содействия урегулированию ситуации на границе Армении и Азербайджана.
В МО Армении сообщили, что Азербайджан интенсивно обстреливает участок Сотк-Горис
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