В МО РФ не зафиксировали нарушений прекращения огня в Нагорном Карабахе

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В Нагорном Карабахе не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным министерства, миротворцы России круглосуточно мониторят обстановку на 30 постах и контролируют соблюдение режима прекращения огня.

"Проведено патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах", – говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня на границе. По его словам, обострение ситуации и дестабилизация не в интересах Азербайджана.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В минобороны Армении тогда сообщали, что противник использует артиллерию и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Позже Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

