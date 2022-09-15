В МО Армении сообщили о прибытии опергруппы объединенного штаба ОДКБ

Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян/Sputnik
Оперативная группа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению для выполнения миссии на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба страны.
В Армению также прибыл и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. В тот же день его принял министр обороны Сурен Папикян.
Глава министерства рассказал о сложившейся на армяно-азербайджанской границе ситуации и ознакомил с вопросами, которые связаны с предстоящим мониторингом. Папикян выразил надежду, что группа проведет эффективную работу и представит в Совет коллективной безопасности организации подробный доклад об обстановке.
"В ближайшие дни оперативная группа проведет соответствующую работу в генеральном штабе ВС Армении и в районах боевых действий", – говорится в сообщении.
Ранее постпред РФ при ООН Василия Небензя призвал Азербайджан и Армению выполнять все имеющиеся договоренности по прекращению огня. Он призвал страны проявить сдержанность и не совершать шагов, которые способны "повысить градус напряженности".
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.
Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.
Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
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