В МО Армении сообщили о прибытии опергруппы объединенного штаба ОДКБ

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Оперативная группа объединенного штаба ОДКБ прибыла в Армению для выполнения миссии на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба страны.

В Армению также прибыл и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. В тот же день его принял министр обороны Сурен Папикян.

Глава министерства рассказал о сложившейся на армяно-азербайджанской границе ситуации и ознакомил с вопросами, которые связаны с предстоящим мониторингом. Папикян выразил надежду, что группа проведет эффективную работу и представит в Совет коллективной безопасности организации подробный доклад об обстановке.

"В ближайшие дни оперативная группа проведет соответствующую работу в генеральном штабе ВС Армении и в районах боевых действий", – говорится в сообщении.

Ранее постпред РФ при ООН Василия Небензя призвал Азербайджан и Армению выполнять все имеющиеся договоренности по прекращению огня. Он призвал страны проявить сдержанность и не совершать шагов, которые способны "повысить градус напряженности".

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты.

Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

