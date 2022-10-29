Пашинян заявил о готовности продлить на 20 лет мандат миротворцев из РФ в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать на трехсторонней встрече в Сочи документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Такое заявление он сделал на съезде партии "Гражданский договор", сообщает РИА Новости.

"Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет", – заявил Пашинян.

Он предложил, чтобы с такой инициативой выступил Владимир Путин. Армянский премьер подчеркнул, что и сам может сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

В декабре 1991 года в Нагорном Карабахе был проведен референдум, большинство участников которого высказалось за независимость от Азербайджанской ССР, после чего начался первый вооруженный конфликт.

В ходе противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией.

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