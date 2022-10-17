12:59Политика
Главы МИД стран ЕС согласовали гражданскую миссию для границы Армении и Азербайджана
Фото: YouTube/Office of the President of the Republic of Armenia
Министры иностранных дел 27 государств – членов ЕС договорились о направлении гражданской миссии на армяно-азербайджанскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета Евросоюза.
"Сегодня Совет принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято по результатам встречи между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и председателя Евросовета, которая прошла в Праге 6 октября. В Совете ЕС подчеркнули, что работа миссии будет направлена на восстановление мира и безопасности в регионе, а также делимитацию границы и укрепление взаимного доверия.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. По данным Еревана, военнослужащие Азербайджана совершили обстрел территории Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.
Отмечалось, что под обстрел попали позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атакой оказались и гражданские объекты.
Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.
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