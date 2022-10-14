Путин назвал некорректными заявления Макрона о роли РФ в карабахском конфликте

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы заинтересована в продолжении конфликта в Нагорном Карабахе, некорректны и неприемлемы, заявил Владимир Путин.

Выступая на саммите СНГ в узком составе, президент РФ отметил, что заявление французского коллеги вызвало у него удивление.

"Считаю, что эти заявления, в них отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно и неприемлемо", – сказал Путин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва всегда искренне стремилась к урегулированию любых конфликтов, в том числе и вооруженного противостояния между Азербайджаном и Арменией. Путин добавил, что, возможно, обсудит с Макроном эту ситуацию.

Ранее Макрон заявил, что Россия способствует дестабилизации на Кавказе через конфликт Армении и Азербайджана. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление президента Франции, назвав его вопиющим и абсолютно неприемлемым.

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