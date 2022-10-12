12 октября, 23:13Политика
Макрон заявил, что намерен продолжать телефонные переговоры с Путиным
Фото: kremlin.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о намерении продолжать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала "Франс-2".
"Я ответственно подхожу к своей миссии и всегда буду вести переговоры, когда это требуется. Я, разумеется, продолжу говорить с Путиным", – подтвердил французский лидер.
Макрон подчеркнул, что Франция "не находится в состоянии войны с Россией". Он также добавил, что Украине и России однажды все же придется сесть за стол переговоров.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что не может дать объяснения шагам Владимира Путина на Украине. Политик выразил мнение, что речь идет о комбинации ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и последствий изоляции в период пандемии коронавируса.
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