Макрон выступил против разделения мира на враждующие альянсы из-за Украины

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На фоне ситуации на Украине и противостояния Китая США существует риск разделения мира на враждующие блоки и альянсы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Франция отрицает логику блоков и эксклюзивных альянсов. Помимо прямых последствий этого конфликта, мы сталкиваемся с риском нового раздела мира. <...> Мы должны сделать все, чтобы это новое разделение мира не состоялось", – приводит его слова ТАСС.

Французский лидер уточнил, что в данном случае речь идет не о выборе лагеря между Востоком и Западом, а об "ответственности всех, кто привержен соблюдению Устава ООН". Одновременно с этим Макрон выступил с нападками в отношении стран, которые решили сохранить нейтралитет относительно украинского кризиса.

Президент Франции заявил, что последствия конфликта на Украине ощутят на себе все государства. Он также считает, что в ближайшее время новые войны могут возникнуть в Азии, Африке или Латинской Америке.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.