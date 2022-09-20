Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

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Французский лидер Эммануэль Макрон планирует в ближайшие дни провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

"Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни, в частности по атомному по вопросу", – произнес он в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

Президент Франции указал на то, что прежде уже обсуждал вопрос атомной безопасности с российским лидером. Политик добавил, что эту же тему поднимали руководители МИД двух стран. Макрон добавил, что утром 21 сентября проведет встретится с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить этот вопрос.

"По итогам этой беседы мы будем общаться с Путиным в ближайшие дни", – уточнил он.

Макрон также заявил, что не признает итоги готовящихся референдумов о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

"Речь идет о дополнительной провокации, которая не окажет никакого влияния на нашу позицию", – подчеркнул французский лидер.

Ранее в понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

