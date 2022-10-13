В МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Макрона по конфликту Армении и Азербайджана

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия способствует дестабилизации на Кавказе через конфликт Армении и Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаем заявления Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы использует нагорнокарабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа, вопиющими и абсолютно неприемлемыми", – указано в публикации дипломата.

Захарова охарактеризовала слова французского лидера как "антироссийскую линию Запада на демонизацию России" и подчеркнула, что Макрон переносил логику конфликта на Украине на другие части постсоветского пространства.

По словам официального представителя МИД РФ, Франция в лице Эммануэля Макрона демонстрирует незаинтересованность в прочном мире на Южном Кавказе.

Накануне стало известно, что французский президент намерен поддерживать телефонную связь с президентом России Владимиром Путиным. Эммануэль Макрон подчеркнул, что "ответственно подходит к своей миссии" и готов вести переговоры.

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