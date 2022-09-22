Макрон заявил о необходимости возвращения России и Украины к переговорам

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо сделать все для возвращения к переговорам по ситуации на Украине. Об этом сообщает BFMTV.
"Я думаю, что сегодня мы должны сделать все, чтобы в момент, выбранный вовлеченными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров", – высказался он.
Макрон добавил, не будет озвучивать какие-либо прогнозы развития ситуации на Украине, чтобы не усугубить положение еще сильнее.
Однако французский лидер считает, что условия, которые поставила украинская сторона, должны быть выполнены. По его мнению, государственные границы должны быть восстановлены в том виде, в котором они были до начала спецоперации РФ.
Также Макрон подчеркнул, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, и выразил готовность продолжать диалог с Москвой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с РФ. Он подчеркнул, что не видит желания России быть конструктивной. По словам украинского президента, договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как РФ покинет украинские территории.
Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что если президент Украины не готов к переговорам с Россией, то и не надо. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что главное условие для диалога с Киевом – это его согласие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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