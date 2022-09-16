Путин прокомментировал слова Зеленского о переговорах с РФ

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Если президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией, то и не надо. Об этом заявил Владимир Путин, чьи слова передает ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что главное условие для диалога с Киевом – это его согласие.

Он отметил существенный вклад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нормализацию обстановки. По словам президента РФ, турецкий лидер все время предлагает организовать встречу с Зеленским. Эрдоган, считает Путин, уверен, что встреча Москвы и Киева принесет позитивный результат.

Ранее Зеленский заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что не видит желания России быть конструктивной. По словам Зеленского, договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

