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Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией. Об этом украинский лидер сообщил в интервью телеканалу CNN.

Он подчеркнул, что не видит желания России быть конструктивной. По словам Зеленского, договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории.

"Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы", – добавил президент Украины.

Он также пообещал, что будет сражаться до конца.

"Я знаю, что некоторые страны подталкивают нас в направлении минского процесса. Я хочу, чтобы мир признал, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – Минск-2, -3, -5, -10. Это две разные вещи, потому что Минск – пустая бумажка", – сказал Зеленский, имея в виду Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев не выполнил.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их затягивание усложняет процесс. Он добавил, что Москва знает, как достигать своих целей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с Украиной лишь в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции. Он подчеркнул, что речь идет о качественном сокращении Киевом своих вооруженных сил и полной денацификации.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский однозначно выступает против переговоров Москвы и Киева, поскольку они являются для Украины смертным приговором.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

