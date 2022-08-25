Постпред РФ при ООН заявил, что переговоры должны положить конец украинскому кризису

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров, сообщает РИА новости.

Небензя подчеркнул, что переговоры будут возможны только тогда, когда все цели спецоперации будут выполнены.

Ранее Зеленский заявил, что трибунал над пленными бойцами украинской армии может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Россией. По его словам, это будет последней чертой. Уточнялось, что речь идет о предстоящем рассмотрении уголовного дела в отношении боевиков, взятых в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе "Азовсталь".

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложил Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным. Корреспондент турецкого телеканала добавил, что, если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, прекращение огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст Эрдогану на саммите во Львове.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.