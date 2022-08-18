Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным – СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Также отмечается, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.

"Зеленский четыре раза предлагал президенту России Путину двусторонний саммит. Это предложение Киева всегда отвергалось Москвой с ответом: "Нет конкретного вопроса для решения лидеров". Однако до трехстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию", – заявил корреспондент турецкого телеканала.

Он также подчеркнул, что, если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст Эрдогану на саммите во Львове.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность проведения встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую предлагал организовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Пескова, встреча на высшем уровне между Путиным и Зеленским будет возможна после проведения обширной подготовительной работы.

6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи предложил предоставить площадку для личной встречи российского президента с Владимиром Зеленским. Также, по словам Эрдогана, во время переговоров была подтверждена необходимость в полном объеме соблюдать стамбульские договоренности по экспорту зерна с Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

