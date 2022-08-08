Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность проведения встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую предлагал организовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает RT.

"Необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом (встречи. – Прим. ред.) пока еще в настоящий момент нет", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, встреча на высшем уровне между Путиным и Зеленским будет возможна после проведения обширной подготовительной работы.

"Она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков", – пояснил он.

6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи предложил предоставить площадку для личной встречи российского президента с Владимиром Зеленским. Также, по словам Эрдогана, во время переговоров была подтверждена необходимость в полном объеме соблюдать стамбульские договоренности по экспорту зерна с Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.