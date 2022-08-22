Практической платформы для встречи Путина и Зеленского нет – постпред РФ в Женеве

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В свете ситуации вокруг Украины никакой практической платформы для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью газете Financial Times.

Кроме того, Гатилов отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, заявив, что тот делает все возможное для содействия диалогу.

Ранее стало известно, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложитВладимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным. Также отмечалось, что целью встречи Путина и Зеленского может стать определение дорожной карты по Украине. Корреспондент турецкого канала предположил, что прекращение огня на Украине будет зависеть от посланий Зеленского Эрдогану на встрече во Львове.

Турецкий президент на пресс-конференции, которая последовала за личной встречей с Владимиром Зеленским, заявил, что планирует обсудить итоги переговоров во Львове с президентом России Владимиром Путиным.