Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить итоги переговоров во Львове с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

"Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным", – заявил турецкий лидер в ходе своей пресс-конференции.

Днем 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове.

По сообщениям турецких СМИ, Эрдоган в ходе визита на Украину планировал предложить Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным. Встреча лидеров РФ и Украины может быть организована для разработки дорожной карты по дипломатическим контактам.

Помимо Эрдогана, во Львов прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с целью провести трехсторонние переговоры с лидерами Турции и Украины.