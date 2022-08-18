Во Львове начались переговоры Эрдогана и Зеленского

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Украины Владимир Зеленский начали переговоры во Львове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

"Переговоры Эрдогана и Зеленского начались во Львове", – говорится в сообщении телеканала.

Ранее стало известно, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным. Также отмечалось, что целью встречи Путина и Зеленского может стать определение дорожной карты по Украине. Корреспондент турецкого канала предположил, что прекращение огня на Украине будет зависеть от посланий Зеленского Эрдогану на встрече во Львове.

Кроме того, накануне во Львов прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Его официальный представитель Стефан Дюжаррик сообщал, что генсек посетит город с целью участия в трехсторонней встрече с Зеленским и Эрдоганом. Переговоры были запланированы на 18 августа.

По словам Дюжаррика, на встрече планировалось обсуждение некоторых вопросов, в том числе по АЭС и миссии по установлению фактов по обстрелу Еленовки.