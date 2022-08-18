Россия смягчила условия для возможной встречи Путина и Зеленского – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Российские власти смягчили условия для начала возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, ранее Москва сообщила, что для будущих дипломатических контактов необходимо разработать дорожную карту. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информировал, что делегация Украины "ушла с радаров" и переговорный процесс остановился. Теперь же, уточнил турецкий телеканал, мнение российской делегации изменилось.

"Во-первых, лидеры могут встретиться и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по реализации этой дорожной карты", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным. Корреспондент турецкого телеканала добавил, что, если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, прекращение огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст Эрдогану на саммите во Львове.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность проведения встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую предлагал организовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Пескова, встреча на высшем уровне между Путиным и Зеленским будет возможна после проведения обширной подготовительной работы.