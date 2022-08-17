Генсек ООН прибыл во Львов

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсека ООН.

"Да, генеральный секретарь находится во Львове", – сообщил собеседник агентства.

В четверг, 18 августа, Гутерреш примет участие в трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Накануне сообщалось, что Гутерреш посетит Украину на этой неделе. В ООН ожидали, что в ходе поездки он проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что 18 августа Гутерреш посетит Львов, 19-го – Одессу, а 20-го – полетит в Стамбул. Он также добавил, что в ходе визита генсека ООН будет обсуждаться ряд вопросов. Дюжаррик отметил, что не сомневается в обсуждении вопросов АЭС и миссии по установлению фактов в ходе предстоящей встречи.