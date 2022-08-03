Генсек ООН сообщил о запуске миссии по установлению фактов по обстрелу Еленовки

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ООН запускает миссию по установлению фактов в связи с обстрелом изолятора в Еленовке в ДНР, заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерреш. Об этом сообщает ТАСС.

Он подтвердил, что ООН получила запросы от России и Украины о проведении расследования по данному инциденту.

"Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов", – сказал Гутерреш.

По его словам, миссия не будет иметь полномочий для инициации уголовного преследования. В настоящее время ООН прорабатывает задачи в рамках данной миссии.

"О них будет доложено правительствам России и Украины", – уточнил Гутерреш.

1 августа представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что запросы РФ и Украины о проведении расследования удара по Еленовке в ДНР поступили в офис Гутерреша.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где находились украинские военнопленные. В ведомстве назвали случившееся провокацией, совершенной с целью запугивания украинских бойцов.

В российском военном ведомстве уточнили, что в результате удара погибли 50 украинских военнопленных. Также отмечалось, что РФ в интересах расследования пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.