Для расследования удара в Еленовке приглашены эксперты ООН и Красного креста – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

РФ в интересах расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста", – сказали в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке. В министерстве обороны РФ случившееся назвали провокацией, совершенной с целью запугивания украинских бойцов.

Произошедшее ранее прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, за ударом по СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, стоят Киев и Вашингтон, которые таким образом избавляются от свидетелей своих преступлений.

По словам Володина, если бы боевики нацбатальона "Азов" признали свои зверства, то к ответственности пришлось бы привлечь и руководителей некоторых стран НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

