ВСУ обстреляли Ломаковку в Брянской области – губернатор

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Брянское село Ломаковка подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня утром с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа", – написал он.

Как уточнил Богомаз, в результате нанесенных ударов повреждены оказались несколько домов и электрическая подстанция. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Накануне украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи в Климовском районе Брянской области, была повреждена линия электропередачи. В ответ ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ, с которых производился обстрел.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

