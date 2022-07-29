ВС РФ нанесли ответный удар по ВСУ, обстрелявшим Брянскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины, с которых производился обстрел села Сачковичи в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие", – написал он в своем телеграм-канале.

Утром 29 июля украинские войска обстреляли населенный пункт Сачковичи в Климовском районе Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи, при этом пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

