Один из пострадавших при обстреле таможенного поста в Брянской области погиб

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Один из пострадавших во время обстрела таможенного поста в Брянской области погиб, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что в результате инцидента в Севском районе на склад временного хранения, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное", было сброшено взрывное устройство.

"К сожалению, один из пострадавших скончался", – написал Богомаз.

Ранее глава региона сообщил, что пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области подвергся атаке со стороны ВСУ. На погранпункт с помощью квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. В результате пострадали четыре человека.

Накануне обстрелу со стороны Украины подверглось село Алексеевка в Курской области. Прицельный минометный огонь велся по вышке связи. Тем не менее в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не было.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

