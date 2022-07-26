ВСУ атаковали погранпункт "Троебортное" в Брянской области

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Пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП "Троебортное", расположенный в Севском районе", – написал он.

Глава региона уточнил, что на погранпункт с помощью квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. В результате пострадали четыре человека. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Накануне обстрелу со стороны Украины подверглось село Алексеевка в Курской области. Прицельный минометный огонь велся по вышке связи. Тем не менее в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не было.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

