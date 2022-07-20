Военные РФ подавили обстрел ВСУ пункта пропуска "Крупец" Курской области

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Российские военные ответным огнем подавили обстрел со стороны Украины пограничного пункта пропуска "Крупец" Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Наши военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района", – написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет, при этом три населенных пункта в области остались без света из-за повреждений на линии электропередачи. В настоящее время на место выехали ремонтные бригады, электроснабжение будет восстановлено в короткие сроки.

20 июля Роман Старовойт сообщил об обстреле пограничного пункта пропуска "Крупец".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

