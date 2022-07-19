Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ села Новые Юрковичи

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Село Новые Юрковичи в Брянской области вновь подверглось обстрелу со стороны Украины, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела погибших и раненых нет, однако поврежден участок автодороги. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины села Зерново.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

