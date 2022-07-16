Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередных обстрелах со стороны Украины поселка Теткино Курской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он добавил, что зафиксированы возгорания. На данный момент обстрел еще продолжается.

Ранее украинская артиллерия обстреляла село Зерново в Брянской области, в результате удара никто не пострадал.

По словам главы региона Александра Богомаза, всего было зафиксировано около 18 выстрелов. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.