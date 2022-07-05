Глава Курской области сообщил, что пострадавших после обстрела приграничных пунктов нет

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об отсутствии пострадавших в результате обстрела приграничных пунктов Глушковского района региона.

"Результаты утреннего обстрела: по предварительной информации, пострадавших нет. В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. В Теткине и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом глава региона добавил, что угроза обстрела в настоящее время остается.

Утром 5 июля стало известно об обстрелах приграничных пунктов Глушковского района Курской области. Как отметил Старовойт, прилеты были зафиксированы в деревне Марково и в поселке Теткино.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

