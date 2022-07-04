Следователь пострадал в результате удара по селу Поповка Курской области

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Следователь пострадал в результате удара ВСУ по приграничному курскому селу Поповка, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы Рыльского района Павла Колоусова.

Украинские военные с БЛА сбросили бомбу, которая попала в дом в селе Поповка, находящемся примерно в километре от границы с Сумской областью.

"Я лично был в Поповке. Действительно, был взрыв, но незначительный. В результате небольшие повреждения получил жилой дом: отломался кусок шифера и осколком зацепило стеклопакет", – отметил Колоусов.

При обстреле получил ранение следователь. У него – небольшая царапина в области лба.

Ранее в Курской области приграничный поселок Теткино попал под обстрел. Там осколки задели несколько жилых домов, были повреждены окна. В некоторых огородах нашли упавшие снаряды. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.