Погранпункт обстреляли в Курской области

В Курской области приграничный поселок попал под обстрел. В Теткине осколки задели несколько жилых домов, повреждены окна. В некоторых огородах нашли упавшие снаряды.

Никто из людей не пострадал. Точный ущерб населенному пункту сейчас уточняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

