Песков назвал Джонсона мечтой Фрейда после слов о "токсичной маскулинности" Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронично отреагировал на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что, если бы лидером России был человек женского пола, он не начал бы спецоперацию на Украине.

"Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!" – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее британский премьер в интервью ZDF заявил, что Путин не начал бы спецоперацию, будь он женщиной. По его мнению, боевые действия – это результат "токсичной маскулинности". В связи с этим Джонсон призвал к тому, чтобы больше женщин занимало руководящие должности.

До этого, выступая на саммите G7, Джонсон призвал российских ученых переезжать на работу в Великобританию. По его словам, специалисты, которые "не чувствуют себя в безопасности", могут работать в научных учреждениях Великобритании в рамках программы партнерства с университетами Украины.

