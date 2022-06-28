Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал российских ученых переезжать на работу в Великобританию. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Выступая на саммите G7, Джонсон отметил, что специалисты из РФ, которые "не чувствуют себя в безопасности", могут заниматься исследованиями в британских научных учреждениях в рамках программы партнерства с университетами Украины.
"Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", – сказал он.
Как сообщается, британское правительство увеличило бюджет программы "Исследователи из группы риска" почти на 10 миллионов фунтов стерлингов (12,3 миллиона долларов). Она предусмотрена для ученых, столкнувшихся с угрозой жизни или профессиональной деятельности, а также исследователей, которые были вынуждены покинуть свою страну. В рамках данного проекта на работу в Великобританию приедут около 130 ученых из Украины.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что правительство РФ предпринимает максимум усилий для поддержки научного сообщества, поэтому массового оттока ученых из России в настоящее время не наблюдается. Он отмечал, что кабмин круглосуточно занимается проработкой различных инициатив по поддержке науки совместно с министерством образования и науки.
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