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США однозначно настроены продолжать вредить России. Такое мнение в интервью американскому изданию The Nation высказал философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский.

Он отметил, что в 2014 году США и НАТО начали вооружать Украину, проводить совместные учения и предпринимать шаги по интеграции страны в Альянс. Что, по мнению публициста, делалось сознательно с целью провокации.

"Мы (США – Прим. ред.) играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала. Нравственных оснований для подобного не существует", – добавил Хомский.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что США продолжают вводить санкции против России, однако они не работают так, как ожидали американские власти. Они рассчитывали, что РФ напугают установленные ограничения, добавил он.

Светов обратил внимание, что западная экономика сейчас переживает не лучшие времена, и жители США понимают, что вина лежит именно на администрации американского президента.

Также сообщалось, что США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству. Он получил название Partners in the Blue Pacific. Новый альянс ставит своей целью поддержку тихоокеанского регионализма. Кроме того, планируется расширять сотрудничество с другими странами региона и мира.

