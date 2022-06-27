Американский публицист заявил, что США намерены продолжать вредить РФ

Фото: depositphotos/Zwiebackesser
США однозначно настроены продолжать вредить России. Такое мнение в интервью американскому изданию The Nation высказал философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский.
Он отметил, что в 2014 году США и НАТО начали вооружать Украину, проводить совместные учения и предпринимать шаги по интеграции страны в Альянс. Что, по мнению публициста, делалось сознательно с целью провокации.
"Мы (США – Прим. ред.) играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации с целью ослабить Россию и убедиться в том, что она достаточно пострадала. Нравственных оснований для подобного не существует", – добавил Хомский.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что США продолжают вводить санкции против России, однако они не работают так, как ожидали американские власти. Они рассчитывали, что РФ напугают установленные ограничения, добавил он.
Светов обратил внимание, что западная экономика сейчас переживает не лучшие времена, и жители США понимают, что вина лежит именно на администрации американского президента.
Также сообщалось, что США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству. Он получил название Partners in the Blue Pacific. Новый альянс ставит своей целью поддержку тихоокеанского регионализма. Кроме того, планируется расширять сотрудничество с другими странами региона и мира.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: