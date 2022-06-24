Лавров заявил о создании коалиции ЕС и НАТО для войны с Россией

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НАТО и Европейский союз собирают коалицию для войны с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с РФ. Будем на все это смотреть очень внимательно", – цитирует его ТАСС.
По его словам, ЕС не заинтересован в выполнении совместных договоренностей по созданию общих пространств от Атлантического до Тихого океана между Евросоюзом и государствами ЕАЭС.
Ранее Сергей Ларов заявил, что НАТО и США явно планируют передвинуть так называемую оборонительную линию Альянса в Южно-Китайское море, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ указал, что страны Запада уже неоднократно открыто заявляли о том, что НАТО имеет право делать то, что хочет.
Министр напомнил, что после исчезновения Варшавского договора и СССР Североатлантический альянс несколько раз передвигал линию обороны к границам России.
Лавров считает, что в русле данных попыток лежит создание Альянса AUKUS и втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН. Также глава МИД России подчеркнул, что экспансия НАТО не имеет ничего общего с выполнением уставных целей, а является освоением территорий под командованием США в русле укрепления однополярного мира.
Россия не будет навязываться Западу ради восстановления отношений – Лавров
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