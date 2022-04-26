США и НАТО намерены продвинуться к Южно-Китайскому морю – Лавров

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НАТО и США явно планируют передвинуть так называемую оборонительную линию альянса в Южно-Китайское море, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ указал, что западные страны уже неоднократно открыто заявляли о том, что НАТО имеет право делать то, что хочет.

"Они могут в одном заявлении сказать, что НАТО – оборонительный альянс, поэтому не бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. И тут же [Йенс] Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Министр напомнил, что после исчезновения Варшавского договора и СССР Североатлантический альянс несколько раз передвигал линию обороны к границам России.

"Также они теперь будут передвигать линию обороны своего "оборонительного альянса в Южно-Китайское море", –добавил министр.

Лавров считает, что в русле данных попыток лежит создание альянса AUKUS и втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН. Также глава МИД России подчеркнул, что экспансия НАТО не имеет ничего общего с выполнением уставных целей, а является освоением территорий под командованием США в русле укрепления однополярного мира.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон считает, что он вправе обеспечивать свою безопасность там, где ему заблагорассудится, при этом американская сторона отказывает России в защите собственных границ.

Ранее Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Дипломат подчеркнул, что опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

