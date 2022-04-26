США и НАТО намерены продвинуться к Южно-Китайскому морю – Лавров

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НАТО и США явно планируют передвинуть так называемую оборонительную линию альянса в Южно-Китайское море, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД РФ указал, что западные страны уже неоднократно открыто заявляли о том, что НАТО имеет право делать то, что хочет.
"Они могут в одном заявлении сказать, что НАТО – оборонительный альянс, поэтому не бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. И тут же [Йенс] Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе", – сказал Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Министр напомнил, что после исчезновения Варшавского договора и СССР Североатлантический альянс несколько раз передвигал линию обороны к границам России.
"Также они теперь будут передвигать линию обороны своего "оборонительного альянса в Южно-Китайское море", –добавил министр.
Лавров считает, что в русле данных попыток лежит создание альянса AUKUS и втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН. Также глава МИД России подчеркнул, что экспансия НАТО не имеет ничего общего с выполнением уставных целей, а является освоением территорий под командованием США в русле укрепления однополярного мира.
Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон считает, что он вправе обеспечивать свою безопасность там, где ему заблагорассудится, при этом американская сторона отказывает России в защите собственных границ.
Ранее Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Дипломат подчеркнул, что опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
Страны НАТО показали полное отсутствие желания учитывать интересы Москвы – Лавров
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