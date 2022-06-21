Ситуация вокруг Украины станет состязанием на выносливость между РФ и ЕС – Байден

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Президент США Джо Байден допустил, что конфликт вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между Россией и Евросоюзом, сообщает РИА Новости.

Американский лидер добавил, что этот аспект будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Испании.

Кроме того, он отметил, что не боится трещин в общих подходах Запада к конфликту между РФ и Украиной.

Ранее сообщалось, что Байден обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену и главе Пентагона Ллойду Остину с требованием "сбавить обороты" в риторике о поддержке Украины. По данным источников, знакомых с содержанием телефонных разговоров американского руководства, Байден полагает, что агрессивные заявления его подчиненных не только подпитывают нереалистичные ожидания Киева, но и повышают риск прямого военного конфликта между США и РФ.

Также обозреватель журнала American Thinker Роберт Хантер заявил, что США должны отказаться от поддержки Украины, так как это грозит катастрофой и лишь усиливает напряженность в отношениях России и Запада. По его словам, Киев не спасут поставки вооружения. При этом он добавил, что политики все чаще говорят о более значительных мерах поддержки.