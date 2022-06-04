США должны отказаться от поддержки Украины во избежание катастрофы – СМИ

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США должны отказаться от поддержки Украины, так как это грозит катастрофой и лишь усиливает напряженность в отношениях России и Запада. Об этом написал обозреватель журнала American Thinker Роберт Хантер.

По его словам, Киев не спасут поставки вооружения. При этом он добавил, что политики все чаще говорят о более значительных мерах поддержки.

"Любая попытка НАТО вмешаться напрямую в конфликт обернется катастрофическим ущербом", – подчеркнул Хантер.

Он выразил мнение, что баланс сил в Восточной Европе складывается в пользу России. Автор отметил, что у Москвы есть естественное право ответить на решительные действия западных союзников.

Хантер заключил, что в результате США загонит себя в ловушку, из которой единственным выходом будет ядерная война и полное уничтожение.

Ранее американский корреспондент Дэвид Маккензи назвал дипломатической победой Владимира Путина визит в Россию главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла. Он отметил, что несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна. По его словам, при невозможности Африкой получить зерно от России или Украины цены на продовольствие увеличатся, а наличие зерна на континенте будет стоять под вопросом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

