В МО РФ заявили о критических потерях ВСУ в ходе боев за Северодонецк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины во время боев за Северодонецк потеряли до 90% личного состава. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, украинские военные отступают в направлении Лисичанска.

Мизинцев добавил, что власти приказали ВСУ заминировать емкости с селитрой и азотной кислотой на предприятии "Азот" в Северодонецке. Он подчеркнул, что общий объем емкостей превышает 100 тонн.

"По замыслу киевского режима, подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных сил России путем создания зоны химического заражения", – сказал Мизинцев.

Он отметил, что в результате могут пострадать мирные жители. Мизинцев также напомнил, что похожая ситуация произошла с жителями Кременной и Рубежного 31 мая, когда были подорваны цистерны с азотной кислотой.

Он подчеркнул, что после власти Украины планируют обвинить РФ в создании техногенной экологической катастрофы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ при подожгли скит Святогорской лавры. Уточняется, что российскими военнослужащими не ведутся боевые действия в районе Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

