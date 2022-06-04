Российская авиация нанесла удары по 54 районам сосредоточения солдат и техники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

За последние сутки российская авиация, в том числе с помощью беспилотников, нанесла удары по 54 районам сосредоточения личного состава и боевой техники ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что всего было уничтожено 400 националистов, 20 единиц бронированной техники, в числе которых танки, 4 установки РСЗО БМ-21 "Град", 9 артиллерийских орудий и 29 автомобилей. Высокоточными ракетами нанесены удары по центру подготовки ВСУ в Стецковке Сумской области, а также по пункту дислокации иностранных наемников в Дачном Одесской области.

Кроме того, российские средства ПВО сбили в районе Одессы украинский вертолет, доставлявший оружие и боеприпасы. В районе ряда населенных пунктов в ЛНР и Николаевской области уничтожены 17 беспилотников, в числе которых два БПЛА "Байрактар-ТБ2".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

