В МО РФ заявили, что украинские боевики разместили РСЗО в школах Николаевки для провокации

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Украинские боевики разместили РСЗО и артиллерию на прилегающей к двум школам Николаевки территории, а внутри здания оборудовали склады с боеприпасами и опорные пункты. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, военнослужащие оборудовали опорные пункты в школе № 3 и школе-интернате для детей-сирот № 7. Кроме того, в подвалах зданий они удерживают местных жителей под предлогом обеспечения безопасности.

"Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий могут стать гражданские лица, целенаправленно обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики и позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры на российские подразделения, а также распространить через западные СМИ и интернет-ресурсы фейки о якобы злодеяниях русских", – рассказал Мизинцев.

Он отметил, что такие действия в очередной раз демонстрируют безразличное отношение властей Украины к гражданским и пренебрежение нормами международного права.

Мизинцев добавил, что неонацисты также оборудовали опорный пункт и разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию на территории машиностроительного лицея № 65 в Краматорске.

Ранее представитель Минобороны рассказал, что украинские боевики оборудовали огневые позиции в школе Бахмута и склад боеприпасов в школе Яковлевки. Он отметил, что подразделения ВСУ дислоцированы в школе в населенном пункте Коробочкино Харьковской области, а на подступах к зданию развернуты блокпосты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

