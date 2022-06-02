В МО сообщили об обезвреживании свыше 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР за сутки

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Более 30 гектаров территории ДНР и ЛНР было обследовано и 212 взрывоопасных предметов обезврежено российскими саперами за прошедшие сутки, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Обнаружено и обезврежено 13 172 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 212", – отметил он.

По его словам, проверено 2 661,51 гектара, из них 34,67 гектара – за последние сутки. Кроме того, исследованы 35 зданий, из которых 13 являются социально значимыми объектами, один мост и 9,64 километра дорог.

Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что ВС Украины заминировали емкости с химвеществами в ангарах Лисичанского завода редких газов в ЛНР.

По его словам, украинские боевики регулярно ведут обстрелы из РСЗО по позициям Вооруженных сил России и формированиям ЛНР, провоцируя их на ответный удар с целью обвинения в убийстве мирных граждан и создании техногенного ЧП в городе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

