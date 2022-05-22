Российская авиация уничтожила более 210 бойцов ВСУ

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Российская военная авиация поразила 26 районов скопления живой силы и техники ВСУ, уничтожив более 210 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман", – сказал он.

Конашенков отметил, что также российские летчики уничтожили 38 единиц техники противника.

"Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов", – добавил генерал.

Ранее сообщалось, что РФ доставила на Украину свыше 21,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. По словам начальника НЦУО России генерал-полковника Михаила Мизинцева, были проведены уже более тысячи гуманитарных акций, в том числе восемь за минувшие сутки. Они прошли в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.