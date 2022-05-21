РФ доставила на Украину более 21,5 тысячи тонн гумпомощи – МО РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
РФ доставила на Украину свыше 21,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник НЦУО России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 580,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", – отметил Мизинцев, слова которого приводит РИА Новости.
По словам начальника НЦУО, были проведены уже более тысячи гуманитарных акций, в том числе восемь за минувшие сутки. Они прошли в ДНР и ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Мирным гражданам было передано 326 тонн гуманитарной помощи.
Ранее столичные библиотеки собрали 5,5 тысячи книг, которые впоследствии будут переданы читальным залам ДНР и ЛНР. В настоящий момент книги направлены в ресурсный центр "Мосволонтер", откуда их отправят в библиотеки Донбасса. Пока что благотворительный сбор изданий продолжается, он будет идти до конца лета.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Более 20 тыс тонн гуманитарной помощи доставлено на Украину
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