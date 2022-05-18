Москва передаст 5,5 тыс книг библиотекам ДНР и ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные библиотеки собрали 5,5 тысячи книг, которые впоследствии будут переданы читальным залам ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в числе собранных изданий классическая и современная художественная литература, детские и подростковые книги, переданные детской библиотекой имени Гайдара, библиотекой искусств имени Боголюбова, Некрасовской библиотекой, домами Лосева и Гоголя, а также другими читальнями и культурными центрами.

В настоящий момент книги направлены в ресурсный центр "Мосволонтер", откуда их отправят в библиотеки Донбасса. Пока что благотворительный сбор изданий продолжается, он будет идти до конца лета.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что москвичи собрали 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Он также поблагодарил волонтеров и некоммерческие организации, отметив особую роль последних в точечной поддержке людей, оказавшихся в трудной ситуации.

