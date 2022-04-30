Более 16 800 тонн гуманитарной помощи доставила Россия на Украину со 2 марта – МО РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
РФ со 2 марта доставила на Украину уже 16 805,9 тонн гуманитарной помощи для мирных граждан. Об этом сообщил начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлены 16 805,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения", – отметил Мизинцев, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, была проведена 941 гуманитарная акция, в том числе за прошедшие сутки – восемь гуманитарных акций в ДНР и Запорожской области, в ходе которых гражданам передали 316,8 тонны гуманитарной помощи.
Начальник НЦУО РФ отметил, что 30 апреля в республиках Донбасса, Харьковской и Запорожской областях проводятся 10 гуманитарных акций, в ходе которых населению передается 320 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
Ранее сообщалось, что десятки российских благотворительных организаций и сотни граждан присоединились к сбору помощи для беженцев из Донбасса. Президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева напомнила, что уже на протяжении 8 лет организация оказывает помощь детям, которые пострадали на Донбассе.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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