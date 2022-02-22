Где можно передать гуманитарную помощь беженцам в Москве

На фоне обострения ситуации в Донбассе с территорий Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля началась эвакуация жителей в Россию. В Москве, как и во многих регионах страны, открылся штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев. Рассказываем, какие вещи можно передать и где в столице находятся сборочные пункты.
Какие вещи можно принести?
В качестве гуманитарной помощи москвичи могут принести продуктовые товары, одежду, средства личной гигиены, посуду и другие предметы первой необходимости. Кроме того, для детей беженцев, которым нужна особая поддержка, собирают игрушки, канцелярские товары и книги.
В сборочных пунктах принимают:
- бутилированную воду (0,5–25 литров);
- продукты (крупы, консервы, чай, сахар, мука);
- детское питание (пюре, соки, смеси, каши);
- одноразовую посуду;
- средства личной гигиены (зубная паста и щетки, мыло, туалетная бумага, шампуни, детские подгузники и пеленки);
- постельные принадлежности и полотенца;
- детские канцелярские принадлежности, игрушки и книги;
- детские товары (пустышки, детские бутылочки);
- товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки);
- бытовую технику (электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители);
- одежду для взрослых и детей до 14 лет;
- средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).
Все принесенные вещи должны быть новыми, в закрытой упаковке и с этикетками. Отдельное внимание нужно уделить сроку годности продуктов питания – они должны быть свежими и долго храниться.
Где находятся сборочные пункты?
Центральный штаб по сбору гуманитарной помощи открыт в ресурсном центре "Мосволонтер". Он находится по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Режим работы центра: с 10:00 до 19:00.
Также для передачи гуманитарной помощи можно обратиться в 11 пунктов в коворкинг-центрах НКО по следующим адресам:
- улица Коровий Вал, дом 3, строение 5 (ЦАО);
- улица Петрозаводская, дом 18, корпус 1 (САО);
- улица Вересковая, дом 5 (СВАО);
- улица Фортунатовская, дом 14 (ВАО);
- 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1 (ЮВАО);
- Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2 (ЮАО);
- улица Винокурова, дом 2 (ЮЗАО);
- Рублевское шоссе, дом 81, корпус 1 (ЗАО);
- улица Маршала Новикова, дом 5 (СЗАО);
- улица Остафьевская, дом 8, корпус 2 (ТиНАО);
- Зеленоград, 2-й микрорайон, корпус 239 (ЗелАО).
Коворкинг-центры работают с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье – с 10:00 до 17:45). Если у вас появились дополнительные вопросы, то с ними можно обратиться по телефону бесплатной горячей линии +7 (800) 200-34-11.