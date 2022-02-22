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Где можно передать гуманитарную помощь беженцам в Москве

Продукты, одежда и посуда: где передать гуманитарную помощь беженцам в Москве
обществогородистории

На фоне обострения ситуации в Донбассе с территорий Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля началась эвакуация жителей в Россию. В Москве, как и во многих регионах страны, открылся штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев. Рассказываем, какие вещи можно передать и где в столице находятся сборочные пункты.

Какие вещи можно принести?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В качестве гуманитарной помощи москвичи могут принести продуктовые товары, одежду, средства личной гигиены, посуду и другие предметы первой необходимости. Кроме того, для детей беженцев, которым нужна особая поддержка, собирают игрушки, канцелярские товары и книги.

В сборочных пунктах принимают:

  • бутилированную воду (0,5–25 литров);
  • продукты (крупы, консервы, чай, сахар, мука);
  • детское питание (пюре, соки, смеси, каши);
  • одноразовую посуду;
  • средства личной гигиены (зубная паста и щетки, мыло, туалетная бумага, шампуни, детские подгузники и пеленки);
  • постельные принадлежности и полотенца;
  • детские канцелярские принадлежности, игрушки и книги;
  • детские товары (пустышки, детские бутылочки);
  • товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки);
  • бытовую технику (электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители);
  • одежду для взрослых и детей до 14 лет;
  • средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).

Все принесенные вещи должны быть новыми, в закрытой упаковке и с этикетками. Отдельное внимание нужно уделить сроку годности продуктов питания – они должны быть свежими и долго храниться.

Где находятся сборочные пункты?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Центральный штаб по сбору гуманитарной помощи открыт в ресурсном центре "Мосволонтер". Он находится по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Режим работы центра: с 10:00 до 19:00.

Также для передачи гуманитарной помощи можно обратиться в 11 пунктов в коворкинг-центрах НКО по следующим адресам:

  • улица Коровий Вал, дом 3, строение 5 (ЦАО);
  • улица Петрозаводская, дом 18, корпус 1 (САО);
  • улица Вересковая, дом 5 (СВАО);
  • улица Фортунатовская, дом 14 (ВАО);
  • 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1 (ЮВАО);
  • Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2 (ЮАО);
  • улица Винокурова, дом 2 (ЮЗАО);
  • Рублевское шоссе, дом 81, корпус 1 (ЗАО);
  • улица Маршала Новикова, дом 5 (СЗАО);
  • улица Остафьевская, дом 8, корпус 2 (ТиНАО);
  • Зеленоград, 2-й микрорайон, корпус 239 (ЗелАО).

Коворкинг-центры работают с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье – с 10:00 до 17:45). Если у вас появились дополнительные вопросы, то с ними можно обратиться по телефону бесплатной горячей линии +7 (800) 200-34-11.

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