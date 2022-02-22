Где можно передать гуманитарную помощь беженцам в Москве

На фоне обострения ситуации в Донбассе с территорий Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля началась эвакуация жителей в Россию. В Москве, как и во многих регионах страны, открылся штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев. Рассказываем, какие вещи можно передать и где в столице находятся сборочные пункты.



Какие вещи можно принести?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В качестве гуманитарной помощи москвичи могут принести продуктовые товары, одежду, средства личной гигиены, посуду и другие предметы первой необходимости. Кроме того, для детей беженцев, которым нужна особая поддержка, собирают игрушки, канцелярские товары и книги.

В сборочных пунктах принимают:

бутилированную воду (0,5–25 литров);

продукты (крупы, консервы, чай, сахар, мука);

детское питание (пюре, соки, смеси, каши);

одноразовую посуду;

средства личной гигиены (зубная паста и щетки, мыло, туалетная бумага, шампуни, детские подгузники и пеленки);

постельные принадлежности и полотенца;

детские канцелярские принадлежности, игрушки и книги;

детские товары (пустышки, детские бутылочки);

товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки);

бытовую технику (электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители);

одежду для взрослых и детей до 14 лет;

средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).

Где находятся сборочные пункты?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Все принесенные вещи должны быть новыми, в закрытой упаковке и с этикетками. Отдельное внимание нужно уделить сроку годности продуктов питания – они должны быть свежими и долго храниться.

Центральный штаб по сбору гуманитарной помощи открыт в ресурсном центре "Мосволонтер". Он находится по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Режим работы центра: с 10:00 до 19:00.

Также для передачи гуманитарной помощи можно обратиться в 11 пунктов в коворкинг-центрах НКО по следующим адресам:

улица Коровий Вал, дом 3, строение 5 (ЦАО);

улица Петрозаводская, дом 18, корпус 1 (САО);

улица Вересковая, дом 5 (СВАО);

улица Фортунатовская, дом 14 (ВАО);

4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1 (ЮВАО);

Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2 (ЮАО);

улица Винокурова, дом 2 (ЮЗАО);

Рублевское шоссе, дом 81, корпус 1 (ЗАО);

улица Маршала Новикова, дом 5 (СЗАО);

улица Остафьевская, дом 8, корпус 2 (ТиНАО);

Зеленоград, 2-й микрорайон, корпус 239 (ЗелАО).

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Коворкинг-центры работают с понедельника по субботу, в воскресенье –). Если у вас появились дополнительные вопросы, то с ними можно обратиться по телефону бесплатной горячей линии