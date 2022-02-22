Опубликованы указы о признании Россией ДНР и ЛНР

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Указы о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик опубликованы на официальном портале правовой информации. Документы подписал президент страны Владимир Путин.

В указах отмечается, что президент РФ поручил министерству иностранных дел России провести переговоры с представителями республик. Планируется, что в ходе диалога будут подготовлены проекты договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Помимо прочего, Минобороны РФ поручено осуществить на территории ЛНР и ДНР функции по поддержанию мира. Сделать это рассчитывают средствами вооруженных сил РФ.

Ранее Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом он объявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.

Позднее в Совфеде заявили, что рассмотрят необходимые для признания ДНР и ЛНР документы в соответствии с Конституцией РФ после их внесения в парламент.